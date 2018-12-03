Законопроект о компенсации за техсредства реабилитации внесен в Госдуму

Москва, , 17:21 — REGNUM Законопроект о компенсации за технические средства реабилитации для людей с инвалидностью внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Компенсация должна определяться на федеральном уровне с учетом полной стоимости ТСР.

«Мы настаиваем на том, что компенсации за технические средства реабилитации должны быть адекватными, едиными по всей стране», — подчеркнул Миронов.

Сейчас размеры выплат определяются региональными Фондами социального страхования, и в каждом регионе эти суммы различны. Например, компенсации за покупку слуховых аппаратов в Московской области составляют почти 150 тыс. рублей, а в Томской области — 20 тыс. рублей, приводит данные Миронов.