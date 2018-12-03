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Севастопольские учителя стареют, а смена им не готова

Общество

Местные чиновники от образования бьют тревогу по поводу квалификации новых специалистов

Севастопольские учителя стареют, а смена им не готова
Василий Перов. Учитель рисования. 1867

Севастополь, 3 декабря 2018, 17:15 — REGNUM  Система образования Севастополя переживают острую проблему старения кадров и снижения профессионализма новых преподавателей. Такое мнение 3 декабря журналистам высказал директор департамента образования Игорь Белозёров.

«Не хватает педагогической переподготовки, есть проблемы с аттестационным подтверждением квалификации. Недостаточный уровень образования», — подчеркнул Белозёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Севастополе зафиксировано резкое увеличение числа учеников первых классов.

«Количество учителей начальной школы будет не совпадать. Как закрывать эти вопросы, не знаю. При нагрузке 1,3 ставки средняя зарплата педагога составляет 27 тысяч рублей в месяц», — отмечал ранее бывший руководитель департамента образования Михаил Родиков.

Он также подчёркивал, что город не в состоянии предоставить жильё приезжим педагогам, многие из которых, в свою очередь, не в состоянии снимать его в аренду.

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Кадровые проблемы в образовании
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