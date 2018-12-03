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Виновник скандала в Шведской академии проиграл апелляцию в суде

Общество

Нобелевская премия по литературе в 2018 году не вручается

Виновник скандала в Шведской академии проиграл апелляцию в суде
Frankie Fouganthin
Жан-Клод Арно

Стокгольм, 3 декабря 2018, 17:18 — REGNUM  Французский культурный деятель Жан-Клод Арно, виновник скандала в Шведской академии, проиграл апелляцию по делу об изнасиловании, 3 декабря передает агентство Associated Press.

72-летний Арно, муж бывшего члена Шведской академии Катарины Фростенсон, признан виновным в двух случаях изнасилования и проведет 2,5 года в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, из-за секс-скандала лишилась ректора Сары Даниус и восьми из 18 членов Совета. Нобелевская премия по литературе в 2018 году не вручается.

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Нобелевская премия
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