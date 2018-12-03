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Школам и детсадам Севастополя не хватает полтысячи педагогов

Общество

Брешь в штатном расписании закрывают за счёт увеличения нагрузки работающих педагогов

Севастополь, 3 декабря 2018, 17:09 — REGNUM  Севастопольским государственным детским садам и школам не хватает более 450 педагогов. Об этом 3 декабря журналистам рассказал директор департамента образования Игорь Белозёров.

«Эти часы и ставки мы закрываем за счёт внутреннего совместительства и расширения зоны исполнения работ — за счёт увеличения нагрузки на учителей, за счёт внешнего совместительства», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента образования Севастополя, в образовательных учреждениях города работают 4 500 преподавателей. Ранее местные чиновники уже заявляли об острой нехватке педагогов, особенно специалистов по математике, физики и химии.

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