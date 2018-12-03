Итальянские врачи уверены, что через 20 лет спасать планету будет поздно

Рим, , 17:05 — REGNUM Через 20 лет спасать планету от последствий климатических заявлений будет уже поздно, заявил в понедельник, 3 декабря, глава итальянского исследовательского Высшего института здравоохранения Вальтер Риччарди, передает информагентство Ansa.

Последствия климатических изменений уже оказывают влияние и на планету, и на здоровье людей, но если сейчас число жертв на европейском континенте измеряется тысячами, то через несколько лет оно будет измеряться миллионами, сказал Риччарди.

Последствия климатических изменений по сути являются «замедленным Холокостом», считает глава института. Эксперты намерены в оперативном порядке предоставлять данные политикам, они надеются, что те все-таки начнут принимать какие-то решения, отметил Риччарди.