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Депутат Рады: военное положение ввели для того, чтобы отвлечь граждан

Общество

Реальные проблемы правительство Украины решать не планирует

Киев, 3 декабря 2018, 17:17 — REGNUM  Цель введения военного положения на Украине — отвлечение людей от реальных проблем в стране, заявил сопредседатель депутатской группы «Відродження» в Верховной раде Виктор Бондарь, сообщает 3 декабря УНИАН.

По его словам, прошла уже неделя с момента введения военного положения, однако правительство ничего не сделало, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. По мнению Бондаря, для улучшения экономической ситуации правительство Украины могло использовать те рычаги, которые доступны при обычном режиме в стране, а военное положение нужно лишь для отвлечения внимания людей.

Напомним, с 28 ноября на Украине введено военное положение в 10 областях на 30 дней.

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Военное положение на Украине
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