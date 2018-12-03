Депутат Рады: военное положение ввели для того, чтобы отвлечь граждан

Киев, , 17:17 — REGNUM Цель введения военного положения на Украине — отвлечение людей от реальных проблем в стране, заявил сопредседатель депутатской группы «Відродження» в Верховной раде Виктор Бондарь, сообщает 3 декабря УНИАН.

По его словам, прошла уже неделя с момента введения военного положения, однако правительство ничего не сделало, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. По мнению Бондаря, для улучшения экономической ситуации правительство Украины могло использовать те рычаги, которые доступны при обычном режиме в стране, а военное положение нужно лишь для отвлечения внимания людей.

Напомним, с 28 ноября на Украине введено военное положение в 10 областях на 30 дней.

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