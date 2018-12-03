Как сесть в «шпротовоз»: транспортная реформа в Чебоксарах

Чебоксары, , 16:55 — REGNUM В столице Чувашии делают первые выводы в связи с транспортной реформой, стартовавшей в декабре. В первый зимний рабочий день чебоксарские чиновники пересели с личных машин на автобусы, включая мэра Алексея Ладыкова. По итогам опроса свыше 550 сотрудников администрации и руководителей городских учреждений порядка 80% отметили, что проблем не было, и оценили доступность транспорта на «положительно». Опрос, проведённый на местном форуме при участии около 440 пользователей, показал другую картину: только 30% респондентов заявили, что транспорт ходит хорошо. Глава администрации Чебоксар констатировал, что в целом «транспортная реформа пришла в Чебоксары как успешная практика», но необходимо систематизировать интервалы движения в часы пик и принёс извинения за временные неудобства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с декабря в Чебоксарах кардинально изменилась автобусная муниципальная сеть. Отменены 16 маршрутов, изменилась схема движения 14 маршрутов — всего в чувашской столице останется 24 маршрута.

Первый рабочий, 3 декабря, для руководителей и сотрудников администрации, городских учреждений и предприятий был объявлен днём без автомобиля. Проехался в общественном транспорте и сити-менеджер Алексей Ладыков, констатировав по итогам, что «пообщался с горожанами, в целом понимание есть».

"Мне повезло меньше, чем некоторым коллегам, которые ждали 2−3 минуты. Автобус № 22 подошел через полчаса, интервал был не соблюден, количество единиц меньше, чем необходимо. Затем из юго-западного района проехал в центр на 26 маршруте, его работа отлажена. Согласен с пассажирами — необходимо систематизировать интервалы движения в часы пик, внести изменения в систему оплаты проезда», — сказал глава администрации, поручив также разобраться в нарушениях интервалов автобусами №№ 2, 3, 10, 15, 22.

По его словам, «транспортная реформа пришла в Чебоксары как успешная практика, это естественный эволюционный процесс крупных столичных городов». Цель «изменений одна — комфорт для большинства горожан, разгрузка основных магистралей города, снижение заторов на дорогах, и главное — безопасность».

Данный вопрос был поднят на планёрке в правительстве. Министр транспорта Владимир Иванов сообщил, что рано утром проехал на автобусе №26 с конечного пункта в юго-западном районе до центра города.

«Есть определённые нарекания со стороны пассажиров, автобусы переполнены, в каждом автобусе имеются видеокамеры, которые позволят контролировать пассажиропоток. Исходя из полученной информации, необходимо будет сделать соответствующие выводы», — сообщил он.

Транспортная реформа вызвала многостраничное обсуждение на местных форумах и в социальных сетях. Превалируют негативные отклики и критические оценки, больше всего — по поводу перевозок из «ужас-ужасного юго-западного» с переполненными автобусами, северо-западного и новоюжного районов. Многие пользователи «большим везением» считали то, что «случайно удалось запихнуться» в нужную маршрутку, называя их «шпротовозами». Другие отмечали, что стало теснее в троллейбусах — приходилось ехать уже не сидя, а «стоя на одной ноге в битком набитом троллейбусе».

"ЮЗР, по Гражданской, одна маршрутка № 44. Это было нечто. На Мате Залка сесть не реально — пролетают. Одна остановилась, но до такой степени забилась маршрутка, что дышать невозможно. Люди выйти не могли на своих остановках! Бедные дети! Народ с трех маршрутов (60, 60к, 48) теперь пытается ехать 44. А машин на дорогах нисколько не меньше. И маршрутка теперь останавливается на каждой остановке. В результате опоздание на работу на 30 минут», — пишет, в частности, пользователь под ником dcher.

«А вот насчет №44 «шпротовоза» соглашусь с вами на все 100. Семь лет по утрам ездил на 60-й маршрутке. Это уже была полная филейная часть, уже на Эльменя запросто придушить могли. И если бы вместо 44-го «шпротовоза» хотя бы в проекте был средний (по вместимости) автобус, то еще куда ни шло. Но 44 останется маршруткой еще очень надолго. И вот это коллапсно», — добавляет DaniasScar.

Форумчан «радует, что Ладыков посетил ЮЗР на автобусе, нашел проблемы, только по фоткам автобусы полупустые». И советует мэру в 7:30 утра «поездить, правда, с вооруженной охраной». Горожане также отмечают, что интервалы движения не соблюдаются и требуют вернуть «нормальный вход через все двери». Напомним, на девяти маршрутах пассажиров впускают через переднюю дверь, а после обилечивания всех вошедших открываются средние и задние двери.

«Схема посадки через передние двери «отлично» работает! Итог: время проезда увеличилось от 10 до 20 минут в зависимости от скорости пересадки, ожидания транспорта, более далекого маршрута до офиса. Сегодня вышло примерно минут на 15», — приводит расчёты форумчанин Danissimo.

В ходе обсуждения высказываются мнения, что «реформа придумана была для того, чтоб с народа выкачать деньги, потому что в некоторые районы нереально доехать без пересадки».

"А они все это и затевали, чтобы люди ездили с пересадкой на троллейбусе, типа, мол, граждане хорошо живут, а троллейбус загибается. Товарищ Л. так и сказал в своем выступлении», — пишет пользователь под ником «ольга-мышка».

И крайне редко звучат положительные отклики:

«Доехал на новом автобусе. Красота! Да и на остановках стало свободнее. Нет этих оголтелых маршруток, которые забивали карманы, и пассажиры бегали туда-сюда. В общем, первое впечатление очень даже положительное!».

«Спасибо горожанам за конструктивную критику, мы видим её, слышим, принимаем. Будем отрабатывать и принимать решения. Администрация города приносит всем извинения временные неудобства», — сказал Алексей Ладыков.

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