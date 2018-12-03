В столице Гагаузии со скандалом переименовали улицу Ленина

Комрат, Молдавия, , 16:15 — REGNUM Центральную улицу столицы Гагаузии Комрата, до сих пор носившую имя Владимира Ленина, переименовали в чсть недавно умершего первого президента независимой Гагаузской Республики Степана Топала. Как сообщило издание «Гагауз-инфо», такое решение принял муниципальный совет Комрата.

Решение увековечить память первого президента Гагаузской республики было принято по предложению группы общественников. При этом вопрос вызвал острые дискуссии в обществе, социальных сетях и городской администрации.

Другая группа общественников теперь начала сбор подписей против уже состоявшегося переименования улицы. Они требуют вернуть проспекту имя Ленина.

Первый президент Гагаузской Республики Степан Топал ушел из жизни 28 сентября на 81-м году жизни.

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