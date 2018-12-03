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Джакарта и Лондон снова запустят прямые авиарейсы 13 декабря

Общество

Прямые авиаперелеты будут осуществляться каждый вторник, четверг и субботу

Джакарта, 3 декабря 2018, 16:48 — REGNUM  Национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia подтвердила, что прямые рейсы между Джакартой и Лондоном снова запустят 13 декабря, сообщает Antaranews.

Известно, что прямые перелеты будут осуществляться три раза в неделю каждый вторник, четверг и субботу.

Возобновление прямых рейсов является позитивным шагом для Garuda Indonesia, которая стремится развить международную сеть полетов. Сотрудничество в авиационном секторе между Великобританией и Индонезией продолжает расти.

Число британских туристов, прибывающих в Индонезию, значительно возросло. По количеству туристов, приезжающих в Индонезию, Великобритания занимает четвертое место после Китая, Австралии и Индии. Ежегодно в Индонезию приезжают около 200 тыс. британцев.

Напомним, индонезийская авиакомпания ранее отменила прямые рейсы по маршруту Джакарта-Лондон по просьбе министра государственных предприятий Индонезии Рини Соемарно в августе 2018 года. Министр назвала прямые рейсы между Джакартой и Лондоном нерентабельными.

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Авиаперевозки
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