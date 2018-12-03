Джакарта и Лондон снова запустят прямые авиарейсы 13 декабря

Джакарта, , 16:48 — REGNUM Национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia подтвердила, что прямые рейсы между Джакартой и Лондоном снова запустят 13 декабря, сообщает Antaranews.

Известно, что прямые перелеты будут осуществляться три раза в неделю каждый вторник, четверг и субботу.

Возобновление прямых рейсов является позитивным шагом для Garuda Indonesia, которая стремится развить международную сеть полетов. Сотрудничество в авиационном секторе между Великобританией и Индонезией продолжает расти.

Число британских туристов, прибывающих в Индонезию, значительно возросло. По количеству туристов, приезжающих в Индонезию, Великобритания занимает четвертое место после Китая, Австралии и Индии. Ежегодно в Индонезию приезжают около 200 тыс. британцев.

Напомним, индонезийская авиакомпания ранее отменила прямые рейсы по маршруту Джакарта-Лондон по просьбе министра государственных предприятий Индонезии Рини Соемарно в августе 2018 года. Министр назвала прямые рейсы между Джакартой и Лондоном нерентабельными.