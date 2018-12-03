Крымским инвалидам не хватает нормального лечения и рабочих мест

Симферополь, , 16:10 — REGNUM В сфере реабилитации и адаптации инвалидов в Крыму ещё очень много проблем, которые касаются создания доступной среды, лечения, трудоустройства и других важных аспектов. Об этом 3 декабря на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы понимаем, что одних только усилий государства здесь недостаточно. Помощь инвалидам является, действительно, общим делом для всего общества. Убеждён, что совместными усилиями мы сможем обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья достойные условия для реабилитации и адаптации, для раскрытия трудового и творческого потенциала», — отметил глава региона.

По его словам, на сегодняшний день в Крыму меры социальной поддержки получают более 87 тысяч инвалидов, в том числе более 3 600 семей, имеющих детей-инвалидов.

«В текущем году более 1 100 человек обеспечены за счёт государства средствами реабилитации. Трудоустроены более полутора тысяч инвалидов», — добавил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что севастопольскому ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Виктору Мушаровскому, стоящему в очереди на получение квартиры с 1991 года, дважды за последние четыре года власти торжественно вручали документы на квартиру, но жилья он до сих пор не получил.

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