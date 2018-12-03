В Оренбуржье арендатор склада согрелся кострами на 650 тыс. рублей

Орск, Оренбургская область, , 16:14 — REGNUM В Орске Оренбургской области суд взыскал с арендатора помещения склада более 650 тыс. рублей. Собственник потребовал возместить нанесенный действиями арендатора ущерб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде города.

Склад использовался для хранения овощей и фруктов. С наступлением холодом арендатор начал жечь в помещении костры.

Когда собственник потребовал возмещения ущерба через суд, то арендатор и его представитель не признали исковые требования. Арендатор пояснил, что начал жечь резину в здании склада, чтобы сохранить свой товар; арендованное помещение находилось в плохом состоянии, а истец просто хочет получить незаконную выгоду.

По делу провели две судебные товароведческие экспертизы. Суд пришёл к выводу, что ответчик обязан поддерживать арендованное нежилое помещение и имущество в порядке, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

В итоге, в пользу собственника взыскано 637 697 рублей в счет возмещения ущерба, а также судебные расходы по оплате услуг эксперта в размере 12 900 рублей. Апелляции не последовало, решение ступило в законную силу.