Эксперт: Снижение нагрузки на участковых – половинчатая мера

Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Освобождение участковых от части обязанностей — разумная, но половинчатая мера: МВД следовало бы рассмотреть возможность введения в полиции системы ротации, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 декабря, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя намерения министерства пересмотреть список обязанностей участковых.

Как сообщалось ранее, МВД опубликовало проект приказа, в котором предложено освободить участковых от проверки заявлений по экономическим, тяжким и особо тяжким преступлениям, а также заменить бумажную отчетность электронной. Сейчас на участковых ложится чрезмерная нагрузка, это становится причиной отток кадров, сказано в проекте приказа.

«Что касается отчетности, то разумность такого решения не вызывает никаких сомнений. Эти горы пылящихся бумаг никому не нужны. Достаточно разумно и предложение снизить нагрузку на участковых. Сейчас на них «вешают» всё, что можно, от поквартирных обходов до профилактики преступности. И если что-то случается, то первым крайним становится участковый.

В таких условиях сделать карьеру невозможно, поэтому никто и не хочет идти на такие места. А министерство не может ни резко поднять им зарплаты, ни предоставлять, как это было раньше, квартиры. Но можно хотя бы снизить нагрузку, метафорически говоря, вытянуть пару кирпичей из их рюкзака.

Другое дело, что все эти меры — разумные, но половинчатые. В полиции должна быть здоровая ротация. Это помогло бы в том числе и в борьбе с внутренней коррупцией. Эту кастрюльку нужно помешивать. Человек вовсе не обязательно должен всю жизнь служить участковым», — отметил Константинов.