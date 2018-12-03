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В центре Москвы таксист объявил голодовку

Общество

«Суммируем — больше 30% будем отдавать с каждой поездки»

Москва, 3 декабря 2018, 15:44 — REGNUM  В Москве таксист Роман Катареничев устроил голодовку из-за невыгодных условий работы, сообщает 3 декабря телеканал «Москва 24».

Жёлтый автомобиль такси, разрисованный надписями о голодовке, припаркован в центре Москвы на Никитском бульваре.

«Бензин дорожает. Средний чек — 45 рублей за литр. После Нового года — 4% с самозанятых. Но мы получаем деньги от юрлиц — 6%. Сейчас мы отдаём почти 25% за обналичивание денег и агрегатор. Суммируем — больше 30% будем отдавать с каждой поездки. А сейчас поездки стали сторублёвые», — рассказал таксист.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан будет проводиться с 1 января 2019 года в четырёх регионах России — Москве, Московской, Калужской области и Татарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о налоговом спецрежиме для самозанятых

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