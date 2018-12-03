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Sony начала продавать в мире консоль PlayStation Classic

Общество

В память устройства уже загружены 20 популярных видеоигр оригинальной платформы

Сан-Матео, США, 3 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  Sony 3 декабря 2018 года начала продавать в мире консоль PlayStation Classic, которая на 45% меньше оригинальной версии Sony PlayStation, вышедшей в 1994 году. Об этом 3 декабря сообщил официальный сайт компании.

Вместе с PlayStation Classic покупатель получит 20 популярных игр, в числе которых оказались такие хиты, как Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, TEKKEN 3, Wild Arms и другие. В отличие от оригинала, PlayStation Classic имеет разъём HDMI и карту витуальной памяти для сохранения игрового процесса.

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Напомним, в ноябре 2018 года выяснилось, что в основе PlayStation Classic лежит не оригинальное программное обеспечение Sony, а эмулятор с открытым исходным кодом, ранее лицензироанный компанией. Таким образом, Sony пошла по пути реализации той же бизнес-модели, что и компания Nintendo, выпустившая консоли Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES).

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