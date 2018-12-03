Водителей в Ленобласти предупредили о гололеде, осадках и сильном ветре

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:23 — REGNUM Водителей петербургского региона предупредили о резком ухудшении погодных условий в Ленинградской области и необходимости соблюдать повышенную осторожность и внимательность во время движения.

Как сообщили ИА REGNUM 3 декабря в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 4 по 6 декабря 2018 года на территории Ленинградской области ожидаются гололед на дорогах, налипание мокрого снега. Днем 5 декабря и ночью 6 декабря в прибрежных районах Финского залива прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15 м/с.

В Ленобласти ожидаются осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Обильные осадки и отрицательная температура ночью будут способствовать гололедице на дорогах.

«Подрядные организации, занятые в обслуживании КАД Санкт-Петербурга и федеральных автодорог на территории Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности к обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. К расчистке и обработке дорог готовы 483 единицы спецтехники», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники просят автовладельцев соблюдать безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля, воздержаться от резких перестроений и маневров, перед выездом проверять техническое состояние своего автомобиля.