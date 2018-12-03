В Московском зоопарке рассказали, как спят зимой сурки и еноты

Москва, , 15:08 — REGNUM С наступлением холодов вслед за бурым и гималайскими медведями в Московском зоопарке заснули еноты, енотовидные собаки и сурки. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба зоосада.

Отмечается, что зверьки проведут во сне всю зиму, но спят сурки и еноты по-разному. Если сурки спят беспробудно до весны и теряют за спячку до 30% массы тела, то еноты могут просыпаться несколько раз за зиму — для того, чтобы перекусить и проверить — не растаял ли снег.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 27 ноября, в искусственных берлогах в Московском зоопарке впали в спячку три медведя. Один бурый и два гималайских (белогрудых) хищника начали готовиться к спячке еще летом, и заснули «одними из первых».

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