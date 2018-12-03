Понедельник, 3 Декабря 2018 года
15:34:34 МСК

В Московском зоопарке рассказали, как спят зимой сурки и еноты

Общество

Сурки спят беспробудно до весны и теряют за спячку до 30% массы тела, а еноты могут просыпаться несколько раз за зиму — чтобы подкрепиться

Москва, 3 декабря 2018, 15:08 — REGNUM  С наступлением холодов вслед за бурым и гималайскими медведями в Московском зоопарке заснули еноты, енотовидные собаки и сурки. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба зоосада.

Отмечается, что зверьки проведут во сне всю зиму, но спят сурки и еноты по-разному. Если сурки спят беспробудно до весны и теряют за спячку до 30% массы тела, то еноты могут просыпаться несколько раз за зиму — для того, чтобы перекусить и проверить — не растаял ли снег.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 27 ноября, в искусственных берлогах в Московском зоопарке впали в спячку три медведя. Один бурый и два гималайских (белогрудых) хищника начали готовиться к спячке еще летом, и заснули «одними из первых».

Читайте также: Медведи Московского зоопарка заснули в искусственных берлогах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить