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Президент Италии подписал декрет, ограничивающий миграцию

Общество

«Декрет Сальвини» предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и увеличение расходов на безопасность

Рим, 3 декабря 2018, 15:07 — REGNUM  Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о безопасности и миграции, сообщили в пресс-службе президента в понедельник, 3 декабря.

Ранее документ был утвержден правительством и обеими палатами итальянского парламента и таким образом вступает в силу.

«Декрет Сальвини», как его называют по фамилии автора, предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и их пропорциональное увеличение на обеспечение безопасности, в том числе на борьбу с мафией и нелегальной миграцией.

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