Менделеев, Курчатов, Бажов: чьи имена дадут аэропортам Урала

Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM Уральские воздушные гавани будут носить имена великих российских учёных и сказителя. Завершилось голосование по наречению 45 российских аэропортов именами великих земляков, сообщают инициаторы проекта «Великие имена России» на сайте великиеимена.рф.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря 2018 года в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1». Но уже сегодня можно сказать, как назовут шесть воздушных гаваней Уральского федерального округа.

Аэропорт Екатеринбурга обретёт имя русского писателя, автора уральских сказов Павла Бажова (27 января 1879 г. — 3 декабря 1950 г.). Каждому жителю России известные его «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Каменный цветок». За название аэропорта «Кольцово» именем Павла Бажова проголосовали 34% респондентов.

Аэропорт Нового Уренгоя (Ямал) будет носить имя организатора советской нефтяной геологии Ивана Губкина (21 сентября 1871 г. — 21 апреля 1939 г.) Его имени отдали предпочтение 46% респондентов. Отметим, что в честь Ивана Губкина на Ямале назван целый город.

Аэропорты экономической столицы ХМАО Сургута и столицы Самотлора Нижневартовска за день до финала конкурса-проекта «Великие имена России» спорят за право назвать воздушные гавани именем Фармана Салманова (28 июля 1931 г. — 31 марта 2007 г.). За советского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири проголосовало в Нижневартовске 46% респондентов, а в Сургуте — 58%. По причине соперничества имя Салманова будет носить одна из югорских воздушных гаваней. Пока не известно, какая из двух. На втором месте в Сургуте — известный из школьного учебника истории завоеватель Сибири Ермак Тимофеевич (1532 г. — 1585 г), а в Нижневартовске — авиатор, Герой Советского Союза Николай Архангельский (10 апреля 1921 г. — 14 января 1945 г.).

Тюменский аэропорт «Рощино» обретёт имя человека, известное практически каждому взрослому жителю планеты — великого химика Дмитрия Менделеева (8 февраля 1834 г. — 20 января 1907 г.). За создателя периодической таблицы химических элементов проголосовали 61% респондентов.

Именем другого мирового учёного, известного со школьной скамьи, «отца атомной энергетики» Игоря Курчатова (8 января 1903 г. — 7 февраля 1960 г.) назовут аэропорт в Челябинске. Выбор в его пользу сделали 56% респондентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект-конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. Он был направлен на наречение 45 российских воздушных гаваней именами знаменитых россиян. На данный момент в нашей стране более 220 аэропортов. Из них лишь около десятка носят имена исторических личностей. При этом в США, к примеру, около 60% аэропортов названо в честь государственных деятелей.

На первом этапе в каждом регионе формировали первичный список из 10 имён — претендентов на названия местных аэропортов. Затем жители городов — участников проекта «Великие имена России» формировали на сайте конкурса шорт-листы для голосования. Финал состоится завтра, 4 декабря.

Авторами проекта-конкурса стали Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество и Общество русской словесности.

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