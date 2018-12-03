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Приговор по делу Винника суд Греции огласит через две недели

Общество

Экстрадиции гражданина РФ требует Россия и франция

Афины , 3 декабря 2018, 15:02 — REGNUM  Решение по делу гражданина РФ Александра Винника, которого обвиняют в мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег через криптовалюты, Верховный суд Греции огласит 19 декабря.

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На сегодняшнем заседании, 3 декабря, служители Фемиды отложили рассмотрение апелляции адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче Винника во Францию, сообщает РИА Новости. Ходатайство стороны защиты об отводе председателя суда и прокурора было отклонено.

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Как сообщало и, в июле 2017 года гражданин РФ Александр Винник был задержан в Греции. Власти США обвинили его в создании преступной группировки, действовавшей посредством сайта, и отмывании как минимум $4 млрд. По данным российской Генпрокуратуры, Винник причастен к хищению 600 тыс. рублей и мошенничеству на 700 млн рублей. Позже свои обвинения выдвинула Франция, направив запрос на экстрадицию в июне 2018 года.

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