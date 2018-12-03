Понедельник, 3 Декабря 2018 года
15:35:49 МСК

Аналитики назвали причину кадрового голода в России

Общество

Это связано с тем, что компании из различных сфер активно взялись за внедрение цифровых технологий

Москва, 3 декабря 2018, 15:00 — REGNUM  В России усиливается кадровый голод — количество вакансий и число кандидатов на их замещение растут примерно одинаковыми темпами, однако требования организаций не соответствуют реальному уровню соискателей, сообщает 3 декабря РБК со ссылкой на данные международной рекрутинговой компании Hays.

Это связано с тем, что компании из различных сфер активно взялись за внедрение цифровых технологий. По данным исследователей, в текущем году нехватку специалистов ощутили 84% компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был составлен рейтинг регионов России, жители которых получают наиболее высокую заработную плату. Так, самые высокие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Hенецкого автономного округа.

Читайте также: Жители ЯНАО и Чукотки получают самые высокие зарплаты в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кадровые проблемы в медицине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить