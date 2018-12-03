Аналитики назвали причину кадрового голода в России

Москва, , 15:00 — REGNUM В России усиливается кадровый голод — количество вакансий и число кандидатов на их замещение растут примерно одинаковыми темпами, однако требования организаций не соответствуют реальному уровню соискателей, сообщает 3 декабря РБК со ссылкой на данные международной рекрутинговой компании Hays.

Это связано с тем, что компании из различных сфер активно взялись за внедрение цифровых технологий. По данным исследователей, в текущем году нехватку специалистов ощутили 84% компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был составлен рейтинг регионов России, жители которых получают наиболее высокую заработную плату. Так, самые высокие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Hенецкого автономного округа.

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