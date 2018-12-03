В Волгограде представили свидетельства выживших жителей Хиросимы и Нагасаки

Волгоград, , 14:49 — REGNUM Свидетельства жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших атомные бомбардировки в 1945 году, представили студентам Волгоградского государственного университета на серии семинаров «Hiroshima Peace Study Course» в Центре общественной дипломатии ВолГУ, сообщает 3 декабря пресс-служба вуза.

Организаторами программы выступили директор центра Елена Парубочая и эксперт Никита Пискунов. В 2016—2017 годах они принимали участие в стажировках по программе международной миротворческой организации «Мэры за мир», где смогли поработать в секретариате этой организации и пообщаться с выжившими очевидцами атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.

На основе стажировок был разработан план семинара «Hiroshima Peace Study Course», который ежегодно проводится на базе университета.

В мероприятии приняли участие студенты старших курсов ВолГУ направлений подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение». Они ознакомились с фото‑ и видеоматериалами, полученными в Хиросиме, книгами и другими наглядными пособиями, повествующим о трагических событиях в Японии, посмотрели фильм о разрушительных последствиях атомных бомбардировок.

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