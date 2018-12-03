Житомирских десантников намерены отправить воевать в Донбасс — разведка ДНР

Донецк, , 14:42 — REGNUM ВСУ готовят наступление в Донбассе, для чего командование намерено перебросить к линии фронта более 150 выпускников 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в Житомире, заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на данные, полученные разведкой ДНР.

«Командованием 79-й десантной бригады для восполнения некомплекта личного состава проводятся мероприятия по отбору боевиков из 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в Житомире. По нашим данным в «ООС» будет направлено более 150 выпускников этого центра», — рассказал Басурин.

По его словам, десантников использую для наступления на юге ДНР.

Басурин предупредил, что в случае наступления, украинские агрессоры получат должный отпор и навыки, полученные десантниками в Житомире, им, скорее всего, не пригодятся.

Напомним, 22 ноября 2018 года под Житомиром прошли учения десантно-штурмовых войск. Украинские боевики тренировались высаживаться и преодолевать водные преграды. На учениях присутствовали президент Украины Пётр Порошенко и глава совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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