Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Новосибирск, , 14:39 — REGNUM Знаменитый французский актёр Жерар Депардье, который пять лет назад получил российское гражданство, сменил прописку. Теперь адрес, по которому зарегистрирован артист, находится в Новосибирске. Об этом сообщила представитель и бизнес-партнёр Депардье Юлия Мосман.

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Жерар Депардье получил прописку в Мордовии

По её словам, которые приводит РБК, новую регистрацию актёр решил получить «в связи с выгодным географическим положением».

Как сообщается 3 декабря на официальной странице министерства культуры региона в социальной сети «ВКонтакте», во время визита в Новосибирск Жерар Депардье посетил Новосибирский государственный театр оперы и балета. Он выразил «восхищение городом, его архитектурой и культурой».

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Как сообщало ИА REGNUM, российский паспорт известный французский актёр Жерар Депардье получил в 2013 году, при этом сохранив французское гражданство. Документ ему вручил лично президент РФ Владимир Путин. Решение о предоставлении актёру гражданства было принято в связи с его «весомым вкладом в российскую культуру и кинематограф». Позже Депардье была предоставлена постоянная прописка в городе Саранске в квартире родственников директора Госфильмофонда Николая Бородачева, который является давним другом актёра. Квартира расположена в новостройке в центре Саранска на улице Демократической.

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