В Ярославской области расширят список лиц, заменяющих губернатора

Ярославль, , 14:37 — REGNUM В Ярославскую областную думу губернатором внесен проект изменений в Устав области, согласно которому расширяется круг лиц, которые могут заменить главу региона на время отпуска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В действующей редакции Устава автоматически на случай отпуска губернатора предусматривается возложение исполнения обязанностей на председателя правительства. На практике складывается ситуация, когда на время отпуска председатель правительства может уезжать в длительную командировку. На этот случай и предлагается предусмотреть, что губернатор на время своего отпуска исходя из конкретной ситуации может возложить исполнение обязанностей на любое должностное лицо не ниже заместителя председателя правительства», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

За последний год Дмитрий Миронов неоднократно уходил в отпуск на различные сроки. В это время обязанности главы региона исполнял председатель правительства Дмитрий Степаненко. Теперь же, если изменения в Устав будут приняты, они оба смогут отсутствовать на рабочем месте. «У руля» встанет любой из замов председателя правительства, он же сможет подписывать документы. Не вправе и.о. будет лишь распустить Ярославскую областную думу, что отдельно оговаривается в одном из пунктов.