До черного асфальта: как Воронеж справился с первым снегопадом

Зоя Емельянова, Анна Кумицкая, , 15:57 — REGNUM

Первый серьезный снегопад прошел в Воронеже 1 декабря. Вопреки уже устоявшимся у воронежцев представлениям городские коммунальные службы оказались вполне готовы к снежному началу зимы — на улицах в круглосуточном режиме работают снегоуборочные машины, а погода вроде и не принесла горожанам серьезных неудобств. По данным на 3 декабря, коммунальщики уже вывезли несколько тысяч кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, только в ночь на 3 декабря коммунальщики очистили город от 1,8 тыс. кубометров.

Чтобы утро понедельника для горожан не обернулось пробками и слаломом по сугробам, уборка города шла всю ночь. На улицах работали около 200 спецмашин.

«Многое зависит от погодных условий — температуры, интенсивности осадков. Сейчас, например, достаточно необычное явление: песко-соляная смесь отработала хорошо, но «шуга», которая образовалась в результате, имеет пластичную структуру и достаточно тяжело убирается. Тем не менее магистрали очищают, действительно, до борта, вывоз снега организован, техника по максимуму в работе», — заявил глава Воронежа Вадим Кстенин, который в ночь на 3 декабря провел выездное совещание по уборке.

Пристальное внимание уделяется магистралям с интенсивным движением общественного транспорта и дорогам с опасными участками. Например, Московский проспект, по которому проходят несколько десятков автобусных маршрутов, уже к полудню был очищен от снега. На дороге не было ни наледи, ни мокрой «каши» из снега и реагентов. Проблемы местами оставались на обочинах, а на остановках работали снегоуборочные машины, чтобы посадка и высадка пассажиров из городских автобусов не обернулась падением в сугроб. По наблюдениям корреспондентов ИА REGNUM, по крайней мере в правобережной части города остановки и пешеходные переходы были добросовестно очищены от снега.

В центре города почищены даже тротуары. Хотя качество уборки, конечно, везде разное: пешеходная зона, например, у здания правительства области абсолютно чистая, на проспекте Революции также достаточно чисто, а вот на улице Пушкинской, на участке, примыкающем к проспекту, дворники, судя по всему, лишь посыпали тротуар пескосоляной смесью, а лед и снег не убрали. Также не везде убраны проезды, даже в центре. Воронежские автомобилисты жаловались и на то, что плохо очищены от снега места платного парковочного пространства. В мэрии объяснили это тем, что в выходные все места были заняты машинами, и техника не могла приступить к работе.

Важная часть работы, по мнению главы города, — уборка дворовых территорий. По данным пресс-службы мэрии, сейчас городские чиновники проводят осмотр территорий по районам. По словам и.о. руководителя управления ЖКХ Дмитрия Соломаха, многие управляющие компании услышали призыв городских властей и начали активно убирать снег.

«Люди работают, техника привлечена, однако мы фиксируем и множество дворов, где обслуживающие организации абсолютно не исполняют своих обязательств. Мы подготовим реестры таких управляющих компаний и ТСЖ с фотофиксацией и направим эту информацию в органы, имеющие полномочия для принятия мер административного воздействия», — заявил Дмитрий Соломаха.

Отметим, что пока даже в дворах, которые всегда были проблемными, например, на улице Лизюкова, ситуация не катастрофичная. Справятся ли коммунальщики с последствиями более серьезных снегопадов, покажет время: зима только началась.

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