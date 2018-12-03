Жерар Депардье впервые приехал в Новосибирск и тут же получил прописку

Новосибирск, , 14:20 — REGNUM Французский актёр и предприниматель Жерар Депардье решил сменить прописку в Саранске на новосибирскую. Как сообщает издание РБК со ссылкой на представителя Депардье и его бизнес-партнёра Юлию Мосман, в Новосибирск он прибыл накануне, 2 декабря. В столицу Сибири Депардье приехал впервые и пробудет в городе четыре дня. Цель его визита — обсуждение культурных и коммерческих проектов.

«Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания, — цитирует РБК Мосман. — Также в планах съёмка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с Первым каналом».

Мосман добавила, что Жерар Депардье уже получил паспорт со штампом о прописке в Новосибирске. На 4 декабря запланирована официальная встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Своё решение о смене места прописки Депардье объяснил выгодным географическим положением Новосибирска.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новосибирский ресторатор Денис Иванов в своём профиле в Instagram уже поделился фотографией со встречи с французским актёром.

Отметим, официальную регистрацию в Саранске Жерар Депардье получил спустя месяц после получения российского гражданства — в феврале 2013 года. В феврале 2018 года сообщалось, что актёр в ближайшее время планирует переехать в Алжир.

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