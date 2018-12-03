Компания Fox зарегистрировала бренд Avatar в сфере видеоигр

Брюссель, , 14:12 — REGNUM Компания 20th Century Fox 30 ноября 2018 года зарегистрировала торговую марку Avatar: Pandora Rising в сфере компьютерных игр. Об этом 2 декабря сообщил портал Eurogamer.

Ранее в сети уже появлялась информация о том, что подразделение Massive Entertainment компании Ubisoft работает над проектом игры по фильму «Аватар». Сообщалось, что игра будет создана на базе «движка» (базовое программное обеспечение игры) Snowdrop, который также использовался для создания Tom Clancy's The Division. Издание отмечает: Ubisoft отказалась комментировать факт регистрации этого товарного знака.

Читайте также: Red Dead Redemption 2: гигантская кошка с Дикого Запада погубила охотника

Напомним, вторая часть фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона выйдет на большие экраны 18 декабря 2020 года. Главные роли в фильме исполнят Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг.

Читайте ранее в этом сюжете: Blizzard умышленно перешла в России на евро?