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Госдума обсудит законопроект о работе такси и правах пассажиров

Общество

Растет популярность такси

Москва, 3 декабря 2018, 14:00 — REGNUM  Госдума на заседании 4 декабря обсудит законопроект о деятельности такси и легковых перевозок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Этот вид транспорта все более востребован. Возникают споры, связанные с правами граждан, которые пользуются такси, правами и обязанностями перевозчика, — вот эти все вопросы в правовое поле вводит данный законопроект», — отметил Исаев.

Ранее в первом чтении Госдума приняла законопроект об обязательном страховании жизни и здоровья пассажиров, согласно которому пассажиры в случае ДТП могут получить до 2 млн рублей, а не 500 тыс. рублей

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