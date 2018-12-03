54% граждан РФ одобряют присвоение аэропортам «Великих имён»

Москва, , 13:54 — REGNUM Большинство жителей России (75%) знают о конкурсе «Великие имена России» по присвоению имён выдающихся людей аэропортам страны. Уровень одобрения этой инициативы за месяц вырос с 47% до 54%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше половины граждан РФ (54%) хотели бы присвоить аэропорту в своем регионе имя выдающегося деятеля местного масштаба. 38% опрошенных говорят, что региональные аэропорты нужно назвать в честь знаменитых людей на уровне России.

Жители России предпочитают назвать аэропорты именами известных военных (29%) и ученых (30%). 23% выступают за присвоение имен деятелей культуры и искусства, 15% респондентов — работников социальной сферы, 8% — выдающихся рабочих.

Путин разрешил присваивать аэропортам имена выдающихся деятелей России

Опрос проведен 27 ноября 2018 года в 39 субъектах РФ, где планируется переименовать аэропорт. В опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 906 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, окончательные результаты финального тура конкурса «Великие имена России» станут известны 4 декабря 2018 года. Их подведут после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта.

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