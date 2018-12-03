У Казанского федерального университета появится свой детский сад

Казань, , 13:52 — REGNUM Детский сад для малышей с особенностями развития откроется на базе Казанского федерального университета (КФУ). Он станет базовой площадкой обучения будущих педагогов, повышения их квалификации, сообщает 3 декабря пресс-служба вуза.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил, что основной задачей после открытия детского сада станет создание на его базе центра, который выработает лучшие в стране практики в сфере дошкольного образования. Акцент будет сделан на работу с дошкольниками, у которых обнаружено расстройство аутического спектра. Педагоги, психологи и медики будут заниматься социализацией детей и развитием их речи.

В соответствии с текущим проектом детский сад рассчитан на 95 детей. Он будет функционировать аналогично муниципальным дошкольным образовательным организациям. Предполагается, что дошкольное учреждение откроется в начале следующего нового учебного года.

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