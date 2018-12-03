Понедельник, 3 Декабря 2018 года
14:02:09 МСК

У Казанского федерального университета появится свой детский сад

Общество

Учреждение примет малышей с особенностями развития

Казань, 3 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Детский сад для малышей с особенностями развития откроется на базе Казанского федерального университета (КФУ). Он станет базовой площадкой обучения будущих педагогов, повышения их квалификации, сообщает 3 декабря пресс-служба вуза.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил, что основной задачей после открытия детского сада станет создание на его базе центра, который выработает лучшие в стране практики в сфере дошкольного образования. Акцент будет сделан на работу с дошкольниками, у которых обнаружено расстройство аутического спектра. Педагоги, психологи и медики будут заниматься социализацией детей и развитием их речи.

В соответствии с текущим проектом детский сад рассчитан на 95 детей. Он будет функционировать аналогично муниципальным дошкольным образовательным организациям. Предполагается, что дошкольное учреждение откроется в начале следующего нового учебного года.

Читайте также: Казанский университет обучит 200 кубинских нефтяников в Гаване

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность детскими садами и яслями
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить