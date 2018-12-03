Жители Кунцево планируют проводить пикеты против застройки каждую неделю

Москва, , 17:28 — REGNUM В Москве жители 47-го и 48-го кварталов Кунцево планируют каждую неделю собираться на пикет против градостроительной политики столичной мэрии и группы-компании ПИК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил активист, житель ул. Ивана Франко, 22 Иван Рожнов, комментируя прошедший «народный сход» в Москве 2 декабря.

«Мы хотели показать нашим врагам, которые хотят снести квартал, что мы не расходимся и будем бороться, с каждым разом собирая всё больше людей. Будем проводить пикеты каждую неделю, а если начнётся вырубка деревьев или стройка, будем предпринимать более активные действия», — подчеркнул он.

Рожнов отметил, что планируется подача кассационной жалобы на решение Верховного суда, также параллельно идёт процесс в Московском городском суде, ближайшее заседание которого состоится 18 декабря. Планируется подача и новых судебных исков.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд РФ отклонил коллективный иск жителей, пытавшихся оспорить план реконструкции двух кварталов, принятый мэрией Москвы. Ранее на протяжении нескольких недель жители несли дежурства, вступали в спор с рабочими и охранниками, пытаясь предотвратить завоз техники и вырубку деревьев.

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