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Протесты в Париже: перед судом предстали 139 задержанных

Общество

В столице в ходе акции протеста «желтые жилеты» было произведено 412 арестов

Париж, 3 декабря 2018, 13:47 — REGNUM  139 человек, задержанные ранее в ходе акции протестов «желтые жилеты», предстали перед судом в Париже. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на свои источники.

«В понедельник (3 декабря) предстали перед судом 139 человек», — передает вещатель.

Ранее Le Figaro со ссылкой на префектуру Парижа сообщила, что в столице в ходе акции протеста «желтые жилеты» было произведено 412 арестов.

По данным издания, всего под стражей находятся 378 человек, в том числе 33 несовершеннолетних.

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Акции протеста
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