Мэр Неаполя обещает помощь перевозчикам мигрантов

Неаполь, Италия, , 13:45 — REGNUM Мэр Неаполя Луиджи Ди Маджистрис заявил, что мэрия готова предоставлять две находящиеся в ее собственности надувные лодки для доставки мигрантов в порт Неаполя, передает Il Giornale в понедельник, 3 декабря.

Мэр также заявил, что готов лично отправиться в первый рейс, и усомнился в том, что национальные службы будут с оружием в руках противодействовать такому способу «поддержки мигрантов».

Обозреватели издания предполагают, что заявление мэра является политическим: пока в оппозиционной Демократической партии царит хаос, Де Маджистрис пытается выйти на первые роли, выступив в роли «анти-Сальвини» в вопросе о нелегальной миграции.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, что не следует поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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