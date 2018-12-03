В Дагестане насильник преподавал детям в школе

Хасавюрт, Дагестан, , 13:50 — REGNUM В одной из школ Хасавюртовского района Дагестана детям преподавал учитель, имевший судимость. Он ранее был признан виновным по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней», сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Согласно трудовому законодательству, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

После проверки прокуратуры учитель уволен. Директор школы привлечён к административной ответственности за то, что принял на работу человека, не получив от него справку о наличии либо отсутствии судимости.

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Напомним, что несколько дней назад, 29 ноября, директор одной из общеобразовательных школ Рутульского района Дагестана был уволен за то, что ранее имел судимость. В августе 2018 года он был признан виновным по статьям «Подделка официального документа» и «Мошенничество».

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