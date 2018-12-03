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Национальный авиаперевозчик Болгарии приостановил рейсы на Украину

Общество

До тех пор, пока ситуация не придёт в норму

София, 3 декабря 2018, 13:42 — REGNUM  Авиакомпания Bulgaria Air остановила полёты на Украину из-за военного положения, сообщило 3 декабря информационное агентство «Украинские новости».

«Из-за заявленной военной ситуации в Украине, по рекомендации министерства иностранных дел и с учетом безопасности пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air прекратил свои рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно», — сказано в сообщении болгарской авиакомпании.

Рейсы будут продолжены по мере того, как ситуация на Украине нормализуется, сообщил авиаперевозчик.

Напомним, 27 ноября компания «Международные авиалинии Украины» заявила о том, что военное положение в стране никак не отразится на авиасообщении внутри Украины, и на рейсах за её пределы.

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Военное положение на Украине
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