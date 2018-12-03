В комиссии Общественной палаты по СМИ сменился руководитель

Москва, , 13:36 — REGNUM Комиссию по Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций возглавит журналист Александр Малькевич. Новый глава был избран сегодня, 3 декабря, на пленарном заседании.

Кандидатура Малькевича была утверждена единогласно. Ранее журналист занимал должность заместителя председателя комиссии.

Напомним, его предшественник журналист-международник, гендиректор автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков в сентябре 2018 года стал депутатом Госдумы РФ от «Единой России». Он избирался по одномандатному округу на дополнительных выборах.