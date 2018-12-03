Понедельник, 3 Декабря 2018 года
14:03:53 МСК

В комиссии Общественной палаты по СМИ сменился руководитель

Общество

Решение о назначении было принято единогласно

Москва, 3 декабря 2018, 13:36 — REGNUM  Комиссию по Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций возглавит журналист Александр Малькевич. Новый глава был избран сегодня, 3 декабря, на пленарном заседании.

Кандидатура Малькевича была утверждена единогласно. Ранее журналист занимал должность заместителя председателя комиссии.

Напомним, его предшественник журналист-международник, гендиректор автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков в сентябре 2018 года стал депутатом Госдумы РФ от «Единой России». Он избирался по одномандатному округу на дополнительных выборах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить