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Сальвини: В Италии не будут «штрафовать» за более ранний выход на пенсию

Общество

Но размер пенсий таких граждан снизится, ведь уплачивать взносы они будут в течение меньшего срока

Рим, 3 декабря 2018, 13:30 — REGNUM  Граждан Италии, которые благодаря реформе выйдут на пенсию на 4−5 лет раньше, не будут «штрафовать», заявил в понедельник, 3 декабря, в интервью Rtl вице-премьер Маттео Сальвини.

В то же время пенсии этих граждан снизятся, ведь если гражданин выходит на пенсию не после 40 лет работы, а четырьмя годами ранее, это означает, что он платил взносы на четыре года (10%) меньше, пояснил Сальвини.

Ранее некоторые итальянские СМИ сообщали, что для выполнения собственного обещания о снижении пенсионного возраста государство, чтобы уложиться в рамки бюджета, будет вынуждено «штрафовать» граждан, раньше выходящих на пенсию.

С 2012 года пенсионный возраст в Италии рассчитывается по сложной схеме и составляет в среднем 67 лет. «Правило 100», которое должно быть введено в феврале 2019 года, предполагает, что на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, возраст которого не менее 62 лет, а стаж — не менее 38 лет. Впоследствии правительство намерено изменить пенсионную систему еще раз: на пенсию смогут выходить все граждане со стажем не менее 41 года.

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Экономика Италии
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