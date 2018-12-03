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Справедливороссы разберутся с депутатом, назвавшим журналистов «бестолочью»

Общество

Скандалом очень недоволен депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин

Екатеринбург, 3 декабря 2018, 13:12 — REGNUM  Судьбу депутата Екатеринбургской городской думы Александра Колесникова, обозвавшего журналистов «бестолочью», решит свердловское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом заявил депутат Государственной думы от СР Дмитрий Ионин на пресс-конференции, передаёт ИА REGNUM.

По словам Ионина, на совете регионального отделения партии 3 декабря будет решено, какие дисциплинарные меры применят к скандалисту. «К сожалению, он не является членом партии, поэтому исключить его из партии мы не можем», — упомянул парламентарий. На вопрос, как конкретно накажут Колесникова, Ионин рассмеялся. «Проклянем!» — выдал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что его тоже оскорбляет этот вопрос. Тем более, что Ионин и сам является членом Союза журналистов России. «Всегда с уважением относился к журналистам», — подчеркнул депутат.

Напомним, депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников оскорбил журналистов, назвав их «бестолочью» и заявив, что они должны становиться к парламентариям в очередь. Это произошло 27 ноября на заседании гордумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналисты ждут извинений от депутата Екатеринбургской гордумы Колесникова

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