Xbox хочет налаживать связь с фанатами через игровые мероприятия

Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер во время прямой трансляции The Extra Life сообщил, что компания Microsoft возлагает большие надежды на специализированные игровые мероприятия. Особенно Спенсер отметил выставку X018, называя её «одним из способов общения с фанатами».

«Всегда здорово анонсировать новые игры, я с этим согласен. Я очень привержен мероприятиям X0 и считаю, что это один из способов общения с фанатами и сообществом», — сообщил Фил Спенсер.

Также Спенсер сообщил, что компания Microsoft осталась довольна выставкой X018, несмотря на нехватку анонсов новых игр. Компания планируют проводить подобные мероприятия в дальнейшем и постепенно увеличивать их масштаб.

Также Спенсер сравнил X0 с другой популярной игровой выставкой E3. Глава Xbox сказал, что E3 — более масштабное и глобальное мероприятие, которое расширяется из года в год. А на X0 Microsoft может напрямую общаться со своими фанатами и налаживать связь со СМИ. Спенсер считает, что на подобных мероприятиях стоит уделять внимание не только новым играм, но и правильно продвигать уже существующие.

Напомним, что недавно компания Sony заявила о своём отказе принять участие в E3 2019. Представитель компании Шон Лайден ранее сообщал, что в 2019 году Sony выпустит Dreams и Days Gone. Компания считает, что этих игр недостаточно для того, чтобы провести полноценный эвент. В Sony не хотят, чтобы при завышенных ожиданиях компания не смогла бы их удовлетворить.

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