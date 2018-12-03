В Бельгии на 93-м году жизни умер самый богатый человек страны

Брюссель, , 13:02 — REGNUM В Бельгии в возрасте 92-х лет ушел из жизни самый богатый человек страны, совладелец холдинга Groupe Bruxelles Lambert (GBL) Альберт Фрер, сообщает пресс-служба GBL.

«В течение более 30 лет под его руководством Groupe Bruxelles Lambert превратился в один из крупнейших холдингов в Европе», — говорится в сообщении.

По данным журнала Forbes, состояние Фрера оценивалось в $5,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет скончалась самая богатая женщина в мире по версии журнала Forbes Лилиан Беттанкур, которая была совладелицей косметической компании L'Oréal, основанной ее отцом в 1909 году.

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