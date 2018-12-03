Рособрнадзор предлагает ввести единую систему оценки учителей

Москва, , 12:58 — REGNUM Модель аттестации учителей, которая сейчас действует в России, носит формальный характер. Оценка качества работы учителей в основном осуществляется по бумагам. Поэтому необходимо вести единую систему оценки компетенций педагогов, заявил сегодня, 3 декабря, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает РИА Новости

По его словам, из-за некорректной аттестации не всегда можно выявить те пробелы в работе учителей, которые нужно восполнять на курсах повышения квалификации.

«Кроме того, определенная доля учителей нуждается в предметной и методической подготовке», — отметил Кравцов.

Одна из актуальных задач развития системы общего образования — внедрение новых оценочных технологий. По его мнению, это «позволит наиболее качественно и объективно оценить учителя и помочь ему».

Подробнее: Рособрнадзор выяснил, какие учителя плохо знают свой предмет

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор провел исследования компетенций учителей по разным школьным предметам. По таким предметам, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России», не справились с работой почти половина учителей российских школ.

Напомним, согласно майскому указу (7 мая 2018 года) президента РФ Владимира Путина, Россия должна войти в десятку стран по качеству общего образования.

Читайте также: Глава Рособрнадзора назвал факторы для повышения качества образования