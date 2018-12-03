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Жители Австралии нашли настоящего Пикачу

Общество

Поссум получил нехарактерный ярко-жёлтый цвет меха из-за нехватки меланина

Жители Австралии нашли настоящего Пикачу
Цитата из м/ф «Покемоны». реж Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака. 1997. Япония
Пикачу

Мельбурн, Австралия, 3 декабря 2018, 13:35 — REGNUM  Жители Мельбурна обнаружили одинокого поссума с необычной мутацией. Из-за ярко-жёлтого меха животное назвали Пикачу — в честь персонажа популярной медиафраншизы «Покемон», сообщает The Age.

Очевидцы передали зверька спасательной службе дикой природы в Мельбурне. Ветеринар, проводивший осмотр Пикачу, сообщил, что необычный окрас поссум получил из-за нехватки меланина в организме. Эксперты считают, что животному около пяти месяцев, и оно потеряло семью.

В дальнейшем Пикачу отправят в заповедник, где он продолжит расти в благоприятных условиях. Специалисты посчитали, что нехарактерный окрас сделает поссума лёгкой добычей для хищников, поэтому его следует оградить от условий дикой природы.

Пикачу — это существо из серии игр, манги и аниме «Покемон», принадлежащей компаниям Nintendo и Game Freak. Пикачу — наиболее узнаваемый и популярный покемон, так как является официальным «лицом» франшизы. За годы существования Пикачу он стал иконой японской поп-культуры.

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