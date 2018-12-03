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В Усолье-Сибирском впервые за шесть лет родилась тройня

Общество

В регионе эта тройня уже третья с начала 2018 года

В Усолье-Сибирском впервые за шесть лет родилась тройня
esudroff
Младенец

Усолье-Сибирское, Иркутская область, 3 декабря 2018, 12:33 — REGNUM  После шестилетнего перерыва в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области на свет вновь появилась тройня. Об этом сообщает 3 декабря ИА IrkutskMedia.

Отмечается, что двое девочек и мальчик родились 22 ноября. Выписка новорожденных и матери прошла в торжественной обстановке. По сведениям агентства, в области с начала 2018 года это уже третья тройня, однако в Усолье-Сибирском последний раз появление на свет троих малышей было зафиксировано в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в семье жителей города Тулуна (Иркутская область) родилась четверня. Трое девочек и мальчик появились на свет в Иркутской областной клинической больнице.

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