Египетскую актрису Ранию Юссеф будут судить за откровеное платье

Каир, , 12:26 — REGNUM Египетская актриса Рания Юссеф предстанет перед судом за появление на Каирском кинофестивале в откровенном платье. Об этом 2 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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Группа адвокатов обратилась к главному прокурору страны после того, как 44-летняя Юссеф появилась на красной дорожке кинофестиваля в черном платье с полупрозрачной юбкой. Они обвинили женщину в подстрекательстве к «безнравственности и поощрению пороков», а также в нарушении норм, установленных в египетском обществе. Судебное заседание состоится 12 января 2018 года в Каире. Отмечается, что актриса может понести наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Напомним, в 2017 году суд Египта приговорил певицу Shyma к двум годам лишения свободы за пропаганду разврата. Это произошло после того, как в одном музыкальном видеоклипе исполнительница сделала эротические намеки во время поедания банана.

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