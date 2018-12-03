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Ялта получила новый генплан и стратегию развития

Общество

На это местным властям понадобилось почти пять лет

Ялта получила новый генплан и стратегию развития
Иллюстрация: Марина Каширская (с) ИА REGNUM
В парке Ялты

Ялта, Крым, 3 декабря 2018, 12:26 — REGNUM  Ялтинские депутаты приняли на очередной сессии горсовета стратегию развития до 2030 года, а также новый генеральный план города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Документы прошли все необходимые согласования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», — отметил председатель горсовета Роман Деркач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти отмечали, что согласно генплану, зелёные и парковые зоны Ялты будет увеличены на 200 га.

Читайте ранее в этом сюжете: Ялте пообещали 200 га новых скверов и парков

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Городское благоустройство
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