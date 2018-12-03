В Москве к концу недели понизится атмосферное давление — Гидрометцентр

Москва, , 12:22 — REGNUM 8 декабря в Москве из-за надвигающихся атлантических циклонов резко понизится атмосферное давление. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью ТАСС.

«8 декабря (в субботу) упадет (атмосферное давление) до 742 мм, — сказала Паршина. — 9 декабря (в воскресенье) оно станет еще ниже и опустится до 737 мм».

При этом она отметила, что с 3 по 7 декабря атмосферное давление в столице будет чуть выше или около нормы (750−752 мм).

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 3 декабря в Москве температура воздуха днем составит 5−7 градусов мороза.

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