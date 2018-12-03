В Росздравнадзоре прокомментировали «дело врачей» воронежской больницы

Воронеж, , 12:16 — REGNUM Предварительные данные проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не выявили нарушения в действиях врачей больницы № 3 в Воронеже, которые ампутировали 89-летней пенсионерке якобы здоровую ногу. Об этом заявил представитель территориального органа ведомства по Воронежской области Александр Шлыков.

По его словам, окончательного решения еще нет, поскольку нет заключения судебно-медицинской экспертизы. Поэтому сейчас проверка приостановилась, однако предварительно установлено, что врачи действовали правильно.

«Там была влажная гангрена на той ноге, которую удаляли, а вот та, где были черные пальцы, — она уже год с черными пальцами была», — цитирует РИА Новости Шлыкова.

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Напомним, в начале ноября врачи провели пенсионерке две операции (с перерывом в четыре дня) по ампутации ног. Один из сыновей заявил о якобы допущенной врачами ошибке. Он, в частности, говорил, что его матери должны были ампутировать только правую ногу, а левую, ампутированную при первой операции, отняли по ошибке.

В свою очередь в больнице и в облздраве его слова опровергли. Так, по утверждению врачей, была необходима ампутация обеих ног. Позже стало известно, что один из сыновей женщины требовал от главного врача больницы 5 млн рублей, а из истории болезни женщины исчезла часть информации.

21 ноября стало известно о смерти пенсионерки. Следователи возбудили уголовное дело, но, как подчеркнули в СКР, о виновных пока говорить нельзя, дело возбуждено, чтобы разобраться во всех деталях.

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