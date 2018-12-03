Дело бывшего вице-губернатора Курганской области ушло в суд

Курган, , 12:20 — REGNUM Дело бывшего вице-губернатора Курганской области Сергея Чебыкина передаётся в суд. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

По версии следствия, ООО «Уральский топливный союз» дважды заявлялся на поручительство совета Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области на предоставление предприятию крупного кредита. Но ООО отказывали по ряду причин. Тогда Сергей Чебыкин подписал распоряжение обязать директора Гарантийного фонда заключить договор поручительства между ООО «Уральский топливный союз» и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей, утверждает следствие.

ООО «Уральский топливный союз» условия кредитного договора по возврату долга не выполнил и расплачиваться пришлось Гарантийному фонду малого предпринимательства Курганской области.

Бывший вице-губернатор обвиняется в совершении тяжкого преступления по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет.

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