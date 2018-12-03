Понедельник, 3 Декабря 2018 года
12:36:31 МСК

Большинство французов поддержали протесты «желтых жилетов»

Общество

В то же время восемь из десяти опрошенных выступают против актов насилия, сопровождающих беспорядки

Париж, 3 декабря 2018, 12:08 — REGNUM  Несмотря на массовые беспорядки в Париже и других городах страны подавляющее большинство граждан Франции (72%) поддерживают движение «желтых жилетов», протестующих против повышения цен на горючее. Об этом говорят итоги социологического опроса, подготовленного телеканала RTL.

Сообщается, что показатель поддержки «желтых жилетов» французским обществом не понизился с 17 ноября, когда противостояние на улицах только начиналось. В то же время восемь из десяти опрошенных выступают против актов насилия, сопровождающих беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в полиции Парижа заявили о «беспрецедентном насилии» в ходе протестов «желтых жилетов» в столице Франции. Префектура Парижа объявила, что было произведено уже 412 арестов. В настоящее время под стражей находятся 378 человек, в том числе 33 несовершеннолетних. Известно также, что 133 человека получили ранения, включая 23 сотрудников полиции.

Читайте также: Акция протеста «желтые жилеты» в Париже: 412 человек задержаны, 133 — ранены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить