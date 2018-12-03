Жители Бутово заявили о нехватке социальной инфраструктуры в районе

Москва, , 14:20 — REGNUM После обещаний столичных властей отменить строительство промышленной зоны в районе Южного Бутово местные жители вынесли на повестку дня вопрос обустройства района объектами социальной инфраструктуры. Как корреспонденту ИА REGNUM заявила член инициативной группы «Бутово против ангаров и фур» Ольга Патрина, в ближайшее время вопрос будет активно обсуждаться с муниципальными депутатами и депутатами Московской городской думы.

«Мы отбились от того, что никому не хотелось бы здесь иметь, но земля подготовлена к строительству, и мы хотим, чтобы на ней было построено то, что людям действительно нужно. У нас не хватает объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, учреждений культуры — всего одна музыкальная школа на весь район», — подчеркнула Патрина.

Она также отметила, что Бутово является одним из самых многодетных районов в Москве. По статистике, на количество жителей приходится 25% детей в то время как в остальных районах — порядка 16%.

«Будем работать в позитивном ключе. Вынесем вопрос на обсуждение с жителями и депутатами. Хотелось бы именно профессиональные учреждения, например, школу олимпийского резерва», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько месяцев длилась борьба жителей Южного Бутово за остановку строительства промзоны в районе жилых домов. В адрес мэра Москвы и столичных департаментов были собраны сотни подписей людей. В результате, после встречи с главой московского департамента культуры жителям было обещано остановить возведение в районе ангаров для театрального реквизита.

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